Mazda выкинула Ford во встречный Mitsubishi на Муринской дороге. Пострадали дети

Две аварии-близнецы произошли утром 4 декабря в Петербурге. В обоих случаях столкнулись три машины и пострадали дети. Разница между происшествиями – меньше часа.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:08 у дома 16/2 по Муринской дороге 27-летний мужчина на автомобиле Mazda, выезжая с прилегающей территории, не пропустил Ford, за рулем которого находилась 36-летняя женщина. От удара «Форд» вынесло на «встречку», где он столкнулся с Mitsubishi под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали женщина-водитель «Форда» и две ее маленькие пассажирки – девочки 4 и 7 лет. Все трое получили травмы средней тяжести.

Аналогичная авария спустя примерно 40 минут произошла на Кузнецовской улице. Женщина на «Фольксвагене», отъезжая от края проезжей части, подбила «Тойоту», и та улетела во встречную «Шкоду». В последней тяжелые травмы получил 3-летний мальчик, который находился в детском автокресле. Также пострадали водитель «Тойоты» и взрослая пассажирка «Шкоды».



