Главная рождественская ярмарка Финляндии откроется 6 декабря

Ярмарка святого Туомаса на Сенатской площади в Хельсинки начнёт работу 6 декабря. Об этом сообщает администрация финской столицы.

Открытие состоится в 14:00. Поскольку 6 декабря – выходной день (День независимости Финляндии), семьи с детьми уже днём придут спеть любимые рождественские песни и заняться изготовлением поделок.

Свои товары предложат семьдесят два финских производителя и ремесленника. Часто это так называемая "альтернатива масс-маркету": сувениры, вязаные изделия, украшения, одежда, посуда, разные сладости, деликатесы и напитки от местных производителей. В частности, на прилавках можно найти мед, собранный в разных районах Хельсинки, традиционные рыбные пироги и национальные блюда центральных и северных районов Финляндии, аландские сыры и рыбу. Подкрепиться или выпить горячего глёгги (глинтвейна) посетителям предложат 12 ресторанов и кафе на площади и в ее окрестностях. В рождественском караоке ждут талантов, а по выходным Йоулупукки будет принимать пожелания о подарках на праздники.





Яркая карусель в центре ярмарочного пространства покатает детей абсолютно бесплатно.

На площади также установят контейнер Красного Креста – посетители ярмарки могут приобрести подарок для передачи малоимущим семьям.

Торговые лотки будут стоять на главной площади Хельсинки до 22 декбря. Время работы: вт – пт с 11.00 до 20.00, сб – вс с 10.00 до 20.00. По понедельникам ярмарка закрыта.