В новый дом – без преград

Большинство покупателей оценивает новую квартиру с точки зрения внешнего вида, инфраструктуры, планировки. Но рядом с нами есть люди, для которых важнее всех этих характеристик доступность подъезда и собственной квартиры.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Доступный комфорт

Что такое «безбарьерная среда» в обычной жизни? Это отсутствие преград для продуктивной жизнедеятельности и возможность человека чувствовать себя полноценно, независимо и комфортно во всех смыслах: психологическом, физическом, социальном. Конечно, в первую очередь безбарьерная среда предусмотрена для инвалидов. Этот деликатный вопрос долгое время стеснялись обсуждать в обществе. Но игнорирование не решает проблему, а с этой проблемой может столкнуться каждый. Законодательный подход свидетельствует о том, что общество становится более развитым не только технологически, но и духовно. Постепенно у людей с ограниченными возможностями становится меньше ограничений. Доступная среда делает жизнь более комфортной для каждого жителя. Если она в жилом комплексе не реализована, это чувствует на себе молодая мама, когда проявляет чудеса ловкости, закатывая коляску на крыльцо, а затем еще на несколько ступенек до лифта. С этим сталкивается отец семейства, пытаясь протиснуться в дверь с тяжёлыми сумками. Неудобство испытывают подростки, когда тащат по узкой лестнице велосипед. Пожилые люди в домах без лифтов с трудом поднимаются по неудобным высоким и скользким ступеням. Кому-то эти препятствия могут показаться незначительными, но они способны испортить настроение и занимают драгоценное время. А кого-то вовсе лишают долгожданной прогулки.

Разные подходы

Создание безбарьерной среды в нашей стране регулируется сразу несколькими документами. Для застройщиков они долгое время носили рекомендательный характер. С 2016 года удобство и доступность для маломобильных групп населения стали обязательным условием при проектировании зданий. Многие компании к соблюдению норм доступности относились формально. Например, в жилых домах нередко пандус устанавливали только на входе в парадную, а лестницу, ведущую к лифтовой зоне, оставляли необорудованной. И сегодня создание в новостройках безбарьерной среды во многом зависит от социальной ответственности строительной компании.

Удобство как норма

В Петербурге можно назвать несколько проектов, где создаётся по-настоящему доступная среда для жителей. Ряд строительных компаний изначально проектировали свои объекты так, чтобы жить в них было удобно каждому. В 2015 году на Царскосельских холмах началось строительство первого малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал», где сразу была предусмотрена безбарьерная среда. Сейчас застройщик – компания «Терминал-Ресурс» – завершает строительство ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6».

Генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников:

– Входы в подъезды наших домов спроектированы на уровне земли, без порогов, бордюров, приступков и прочих преград. Перед входом находятся специальные тактильные (рифленые) полосы для слабовидящих людей, предупреждающие, что впереди дверь. Все двери в наших жилых комплексах оборудованы специальными доводчиками с фиксаторами: при открывании на определенный угол (как правило, от 90 градусов), доводчик фиксирует дверь и не закрывает ее. Чуть позже она закрывается самостоятельно. Дверные проёмы спроектированы расширенные, а холлы просторные, с максимальной площадью остекления, чтобы естественный свет давал дополнительное освещение. «Образцовые кварталы» состоят из 4-5-этажных домов, но для удобства людей мы всё равно оборудуем их лифтами. Причём, лифты располагаются на уровне входа в подъезд.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Образцовые дворы

В «Образцовых кварталах» тщательно продуманы не только дома, но и дворы. К примеру, пешеходные дорожки имеют поребрики высотой 50 мм – без них коляска или велосипед могут съехать на газон и перевернуться. Места заезда с дорожного полотна на тротуар – 15 мм, это оптимальная высота для маломобильных взрослых и детей. Её легко преодолеть, не споткнувшись.

– В процессе ввода «Образцовых кварталов» в эксплуатацию их посещает комиссия, состоящая из экспертов «Службы государственного строительного надзора Петербурга» и представителей общественных организаций – людей с ограниченными возможностями. Доступность среды проверяют те, кто лучше всего знает, какой должна она должна быть. В ходе инспекции «Образцовых кварталов» эксперты не зафиксировали ни одного замечания, – добавляет Сергей Печников.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

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Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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