Петербургские депутаты предложили запретить кальянные в жилых домах по всей России

Заксобрание Петербурга обратится в Госдуму с предложением запретить кальянные в жилых домах. Эту инициативу городские депутаты одобрили в первом чтении 4 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

Руководитель парламентского комитета по законодательству (там разработали законопроект) Денис Четырбок заявил с трибуны, что кальянные часто располагаются в подвальных помещениях, где нет должной вентиляции. Дым от кальянов мешает жителям домов, уверен депутат-единоросс, и создает угрозу пожара. Инициатива, которую в первом чтении поддержали депутаты, вносит поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма…». Она предлагает запретить курить табак «в помещениях общественного назначения, расположенных в многоквартирных домах».

Законопроект вызвал бурную дискуссию в парламенте: его раскритиковал, в частности, депутат от «Единой России» Андрей Васильев, который предложил не запрещать кальянные, а предъявлять требования к их оборудованию. Против «запретительного тренда» выступил и депутат от «Яблока» Михаил Амосов – он также указал, что формулировка «помещения общественного назначения» слишком неопределенная. Его коллега по фракции Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник предложили парламенту обсуждать более важные вопросы: например, провоз через Петербург «урановых хвостов».

Лидер фракции «Единой России» Александр Тетердинко заметил: часто владельцы ресторанов, чтобы обойти запрет курения и продавать кальяны, утверждают, что в них не табак, а специальные курительные смеси. Он предложил доработать законопроект так, чтобы «закрыть эту лазейку».

В поддержку инициативы выступил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. «Это отрава для молодежи, отрава для всех. Мы должны сохранить крепким здоровье будущего поколения, иначе во что мы их ввергаем?» – обратился он к депутатам. Два года назад парламентский комитет по законодательству уже вносил аналогичный законопроект – но распространяться он должен был только на Петербург. Депутаты одобрили его в первом чтении, однако с тех пор так и не рассмотрели окончательно. По данным комитета, в Петербурге около 2 тыс. кальянных, расположенных в жилых домах.



