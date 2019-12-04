В Петербурге урок английского на дому закончился удушающим захватом. У репетитора забрали деньги и телефон

Репетитор английского языка не смогла удовлетворить потребности в знаниях великовозрастного ученика в Приморском районе Петербурга. Отказ стоил ей денег и телефона.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, накануне около шести вечера в полицию обратилась 32-летняя репетитор. Горожанка рассказала, что пострадала от собственного ученика.

Урок проходил на дому у преподавательницы в Приморском районе. С тонкостями английского языка знакомился приезжий из Дагестана. На вид ему 35 лет. Полтора часа занятия его не удовлетворили, он попросил продолжения. Педагог отказала, отметив, что ей нужно забрать из садика ребёнка. Уже в дверях квартиры мужчина схватил за горло преподавательницу. Удушающий приём лишил её сознания. Когда она очнулась, то агрессор уже покинул жильё. Вместе с ним исчезли телефон и деньги, которыми он заплатил за урок.



