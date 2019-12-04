«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Шуваловском»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу четырех корпусов и двух крытых паркингов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания возводит в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Общая площадь введенного жилья составила 98 тыс. кв. м, жилая с учетом балконов – 58,7 тыс. кв. м. Паркинги рассчитаны на 324 машиноместа.

Разрешение на ввод получено для корпусов №№ 15, 16, 17 и 18, включающих в общей сложности 1113 квартир. В домах учтены потребности маломобильных групп населения: входы в парадные расположены на уровне земли, а внутри в сданных корпусах установлено 11 подъемников для инвалидов. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2020 года.

Все квартиры в корпусе №15 проданы, но в остальных сданных домах остались привлекательные варианты от 36 до 81 кв. м: одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Кроме того, накануне «Группа ЛСР» запустила предновогоднюю акцию, в том числе, и на покупку квартиры в «Шуваловском». Только в декабре на квартиры в этом комплексе предоставляется скидка до 345 тыс. рублей*.

На сегодня 20 корпусов из 24 запланированных в проекте уже построены. Это один из самых масштабных комплексов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Его общая площадь составляет около 640 000 кв. м. Завершить весь проект компания планирует в 2020 году. Концепция «Шуваловского», в котором запроектирована 8 731 квартира, не предполагает студий.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. В перспективе планируется строительство новой станции метро «Шуваловский проспект».

Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Вблизи комплекса ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники и другие объекты торговой и социальной инфраструктуры.

*Сроки предложения: с 1.12.2019 года по 31.12.2019 года. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте https://www.lsr.ru/spb или по тел. 8 (812) 325 01 01

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф