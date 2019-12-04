Росгвардейцы вывели из пожара в коммуналке на Невском 20 человек и спасли мужчину

Сотрудники Росгвардии разбудили жильцов горящей коммунальной квартиры на Невском, 150, и вывели из огня мужчину до приезда спасателей.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении вневедомственной охраны, утром 4 декабря служащие увидели густые клубы дыма в окнах на втором этаже и помогли людям покинуть здание. Благодаря им эвакуировались 20 человек.

Из одной из комнат не успел выйти мужчина: когда его обнаружили, он уже почти потерял сознание и пытался выползти из помещения. Ему оказали первую помощь, передали медикам и отвезли в больницу.

В ГУ МЧС по городу нашему корреспонденту рассказали, что возгорание в трёхкомнатной коммуналке возникло в 6.34 утра, прибывшие спасатели локализовали пожар к 6.52. Пострадавшие ведомством не зафиксированы.





Минувшей осенью гвардейцы вывели из дома на Маршала Жукова больше 40 человек и спасли из огня пожилую женщину. Пожар также произошёл в коммуналке.