Брат Пабло Эскобара хочет утереть нос Америке. Он выпустил смартфон и снял в Москве проморолик с русскими моделями

Роберто Эскобар, брат колумбийского наркобарона, представил гибкий смартфон Escobar Fold 1 от компании Escobar INC. В планах у бизнесмена обогнать Apple и Samsung.

«Смартфон Escobar Fold 1 всегда готов сложиться! Представьте себе реальность, в которой вы можете легко сложить телефон в планшет», – сообщается на сайте новинки.

Фото: кадр из видео/YouTube

Эскобар считает, что сможет бросить вызов другим производителям, так как они якобы делают «бесполезные устройства по завышенной цене». Его телефон будет стоить 349 долларов (около 22 тысяч рублей).





Для продвижения своей разработки Эскобар записал проморолик в Москве, пригласив сразу несколько российских моделей, включая Miss Playboy Russia 2017 Кристину Якимову.