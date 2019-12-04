На машинах с детьми и беременными женщинами разрешили размещать специальный знак

ГИБДД России разрешила размещать знаки «Перевозка детей» на легковых автомобилях, в которых находятся беременные женщины или несовершеннолетние. Это следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Полагаем возможным применять опознавательный знак «Перевозка детей» на легковых автомобилях граждан, в которых индивидуально перевозятся несовершеннолетние или находятся беременные женщины, в качестве средства добровольного размещения», – цитирует РИА Новости ответ начальника Госавтоинспекции РФ Михаила Черникова.

По мнению Милонова, дорожные конфликты часто приводят к происшествиям, и особенно тревожно, когда в аварии попадают беременные или молодые мамы. В связи с этим депутат предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть возможность установки на автомобили специальных знаков, сообщающих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать.



