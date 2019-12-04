Трехлетний ребенок тяжело пострадал в ДТП на Кузнецовской. В машину, где он ехал, вытолкали «встречку»

Серьезная авария с участием трех легковушек произошла утром 4 декабря в Московском районе Петербурга. Пострадали двое взрослых и маленький ребенок, последний – сильнее всего.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:45 у дома 22 по Кузнецовской улице 40-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Passat, отъезжая от края проезжей части, не пропустила Toyota Camry под управлением 30-летнего мужчины. От удара «Тойоту» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Skoda, за рулем которого был 31-летний мужчина.

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В результате аварии водитель «Тойоты» и 28-летняя пассажирка «Шкоды» получили травмы средней степени тяжести. Еще одного пассажира Skoda, 3-летнего мальчика, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.





Из-за аварии проезд оказался перекрыт, и другим водителям приходилось объезжать ДТП по газону. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение по Кузнецовской затруднено, но сильной пробки не наблюдается.