В Фонде капремонта ищут АСУ. Стало известно, зачем к оператору приходили с обысками

Обыск в петербургском Фонде капремонта был связан с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Из бюджета «утекли» более 7 миллионов рублей.

Некоторые подробности обысков, что прошли 28 ноября в Фонде капремонта, раскрыла 4 декабря прокуратура города. Надзор рассказал, что совместно с ФСБ проверял законность расходования средств, выделенных государством региональному оператору капитального ремонта. Проверка показала 7-миллионный ущерб казне.

«Данные денежные средства были выделены на модернизацию автоматизированной системы управления, используемой фондом при организации проведения капитального ремонта, учете взносов собственников и формировании отчетности перед органами исполнительной власти. Однако фактически работы не произведены», – пишет прокуратура.

Уголовное дело расследуется по четвертой части статьи 159 УК РФ.





Напомним, «Фонтанка» сообщила об оперативных мероприятиях у регионального оператора еще на прошлой неделе, но ни в самом фонде, ни в жилищном блоке Смольного не смогли объяснить, с чем связан визит ФСБ.