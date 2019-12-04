Российский траулер загорелся в Норвегии через день после поднятия из воды другого сгоревшего судна из РФ

Судно под флагом России, которое находилось около порта Ботсфьорд на севере королевства, было охвачено огнем рано утром.

«Сообщаем о пожаре на российском траулере в Ботсфьорд. Лодка находится на причале «Нептун». О чрезвычайной ситуации были уведомлены все экстренные службы», – сообщила рано утром 4 декабря норвежская полиция.

Чуть позже экстренные службы уточнили, что пожар удалось потушить в 7:20 по местному времени (9:20 по Москве). Возгорание тушили почти 2 часа.

Издание NRK рассказало, что речь идет о судне «Галатис». Никто из трех членов экипажа не пострадал, так как они сразу же покинули траулер.





Согласно данным трекингового сервиса Vesseltracking, «Галатис» – это рыболовное судно из Мурманска. Оно направлялось в Польшу через Норвегию. Порт Ботсфьорд – знаком для траулера, так как в нем «Галатис» периодически останавливается. Владельцем является мурманское ООО «Биос-Арктик.

Напомним, что вчера, 3 декабря, закончилась операция по поднятию другого сгоревшего у берегов Норвегии судна из России. «Бухта Наездник» загорелось 25 сентября в 10:59 по местному времени (или почти в полдень по Москве). Возгорание было такое сильное, что северную часть города заволокло дымом. Полиция начала эвакуацию. В больницы попали 12 членов экипажа и десятки местных жителей. Экстренные службы сообщали о возможности взрыва. 26 ноября судно затонуло. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку после сообщений СМИ о сильном возгорании на траулере под российским флагом.