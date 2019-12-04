Искусственный интеллект и NLP обсудят на AI Journey в Петербурге 7 декабря

Фото предоставлено Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

Машинное обучение и компьютерное зрение, NLP и использование искусственного интеллекта в бизнесе — такие темы станут центральными на региональной конференции в рамках проекта AI Journey.

Говорить об искусственном интеллекте и анализе данных будут в Петербурге 7 декабря. Это заключительная в серии из 7 региональных конференций проекта. До этого такие мероприятия уже проходили во Владивостоке, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.

Цикл мероприятий AI Journey проводится по инициативе Сбербанка и других крупных российских компаний, его центральная тема – искусственный интеллекту и анализ данных. Помимо региональных конференций в рамках проекта состоялись международное онлайн-соревнование и одна из самых крупных в Восточной Европе конференция специалистов по AI, которая прошла в Москве в начале ноября.

Принять участие в мероприятии могут бесплатно все желающие, зарегистрировавшись по ссылке.

С программой конференции AI Journey в Санкт-Петербурге можно ознакомиться на сайте www.ai-journey.ru

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