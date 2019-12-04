Допрыгалась. Петербурженка Вера Белянкина стала чемпионкой мира по прыжкам на батуте

В Токио завершился 34-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Сборная команда России победила в соревнованиях среди смешанных команд.

Россияне за свои выступления получили 29 баллов, а ближайшие преследователи из США и Китая, соответственно, 28 и 24 балла.

Обладательницей золотой медали в составе национальной команды стала петербургская спортсменка Вера Белянкина. Также в состав победителей входят – Полина Троянова, Дмитрий Ушаков, Виктория Даниленко, Михаил Заломин и Вадим Афанасьев.

В октябре 2018 года Вера Белянкина завоевала бронзовую награду на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.



