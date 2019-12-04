Балетный автобус, ехавший из-за границы, попал в ДТП на М-1 под Москвой. Пострадали восемь человек

Серию ДТП с автобусами в России продолжили два инцидента. В них пострадали почти 30 человек.

Восемь человек получили травмы в Подмосковье в результате аварии с пассажирским автобусом, следовавшим из белорусского Гродно в Кострому, сообщает 4 декабря РИА Новости. По данным агентства, автобус принадлежит организации «Русский национальный балет «Кострома».

Само ДТП случилось 3 декабря около 23 часов на 24-м километре трассы М-1 (Минское шоссе) в Одинцовском городском округе. По предварительной версии, озвученной СМИ, это было попутное столкновение грузовика с полуприцепом и автобуса. В автобусе находились 48 человек, в том числе два водителя. Людей доставили в гостиницу, расположенную в километре от места аварии.

17 или 18 человек, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте 13, 15 и 17 лет, пострадали в автобусе-«перевёртыше» на 763-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области днём 3 декабря. По предварительной версии областного ГУ МВД, 59-летний водитель междугороднего автобуса «МАН» не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание. Всего в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Возбуждено уголовное дело.





Информацию о 18 пострадавших даёт ТАСС. Восемь из них, по данным агентства, – граждане Украины, как и допустивший аварию водитель. Трое раненых попали в реанимацию, пятеро – в хирургию. Автобус, принадлежащий украинской компании «Альфа Транс», следовал по маршруту Днепропетровск – Ростов-на-Дону.

1 декабря в Забайкальском крае междугородний автобус упал, перевернувшись, с моста на лёд реки Куэнга, погибли 19 человек. 3 декабря также в опрокинувшемся автобусе в Казахстане погибли восемь нефтяников.