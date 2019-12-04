«Тазик» оливье за год подорожал на 5%

Росстат посчитал, в какую сумму российской семье обойдутся 12 порций (тазик) салата оливье, и предложил стругать «шубу». Об итогах исследования 4 декабря пишут «Известия».

Так, по подсчетам федеральной службы государственной статистики, оливье в указанных объемах обойдется примерно в 1020 рублей. За базу специалисты взяли традиционный рецепт салата из консервированных огурцов, гороха, картофеля, моркови, куриных яиц, вареной колбасы, майонеза, а также репчатого лука.

Росстат выяснил, что подорожали почти все ингредиенты салата.

«Цена репчатого лука за год выросла на 10%, колбаса, горошек и консервированные огурцы подорожали на 6%, майонез — на 5%. Десяток куриных яиц вырос в цене на 1%, а вот морковь и картофель, наоборот, подешевели на 11% и 3% соответственно», – сообщает издание.





А вот селедка под шубой выйдет россиянам дешевле в три раза. На 12 порций, по подсчетам Росстата, новогодней классики из соленой сельди, столовой свеклы, моркови, куриных яиц, репчатого лука и майонеза, понадобится 471 рубль.