Шантажист в костюме захотел лёгких денег и придумал наезд. Владелец Audi не простила

Автошантаж с вымоганием денег на проспекте Добролюбова заинтересовал полицейских Петроградского района. Заявительница сообщила, что неизвестный прижал её к обочине, а затем потребовал деньги, заявив, что стал жертвой наезда.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), днём 3 декабря мужчина в костюме и мокасинах за рулём чёрного BMW подрезал и прижал к обочине петербурженку на Audi у дома №13 по проспекту Добролюбова. Затем вышел из машины и заявил, что она «совершила на него наезд» и теперь должна не меньше пяти тысяч рублей. В показаниях незнакомец был убедителен: девушка деньги отдала, но тем же вечером отправилась в полицию.

Пострадавшая просит найти мошенника и принять меры.



