Продавщица магазина отбилась от налетчика в Старой Деревне. За чужим кешем охотился экспедитор

Продавщица продуктового магазина «24 часа» отбилась от налетчика 3 декабря в Приморском районе Петербурга. Подозреваемый оказался экспедитором.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), мужчина в медицинской маске ворвался в магазин на улице Дибуновской, 36, вечером 3 декабря. Угрожая пистолетом, нападавший потребовал деньги у 54-летней продавщицы, гражданки Узбекистана. Женщина не растерялась. Она активно сопротивлялась и деньги отдавать отказалась. Преступник не ожидал такого отпора и сбежал.

Первым, кто узнал от пострадавшей о налете, стал шеф-повар соседнего заведения «Риелти». 33-летний петербуржец сразу же вызвал полицию. Правоохранительные органы сработали быстро: спустя 15 минут патруль нагнал предполагаемого преступника на набережной Черной речки.

Полицейские задержали 54-летнего мужчину. Он оказался вполне социальным: живет в Кронштадте, работает экспедитором в фирме, которая занимается грузоперевозками.



