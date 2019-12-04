Газированные напитки в России станут менее сладкими

PepsiCo и Coca-Cola будут добавлять в напитки в России меньше сахара. Компании также взяли на себя обязательство меньше рекламировать свою продукцию. Об этом 4 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и нескольких производителей напитков.

Члены союза сегодня подпишут Кодекс добровольных обязательств, среди которых: снизить на 10% содержание сахара в напитках до конца 2024 года, ввести в ассортимент напитки в упаковках менее 500 мл, а также размещать информацию о составе напитков в понятной для потребителя форме и проч.

«Под соглашением планируют подписаться СПБН, PepsiCo, IDS Borjomi Russia, «Coca-Cola HBC Россия» (разливает Coca-Cola), УК «Черноголовка», «Холдинг аква» (производитель «Ессентуков») и др.», – сообщает издание.

Что касается рекламы, то ее больше не планируют размещать на телевидении, радио и в печатных изданиях, основная аудитория (более 50%) которых – дети до 12 лет. Также компании отказываются от практики раздавать бесплатно напитки вблизи школ и детских учреждений.



