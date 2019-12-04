Анонимные шантажисты в Петербурге показали размах. Взрывчатку искали на сотне объектов

Четвёртый день рассылок о заминировании оказался самым бурным: по подсчётам правоохранителей, 3 декабря в Петербурге проверили 12 судов, 27 медучреждений, 51 торговый комплекс, три станции метро, аэропорт Пулково и семь вокзалов. В сумме – 101 объект. Взрывных устройств, обещанных анонимами, так и не обнаружили.

Письма с угрозами неизвестные начали рассылать в суды на прошлой неделе — 28 и 29 ноября. С началом новой не успокоились — 2 декабря в список взрывоопасных мест включили и торгово-развлекательные комплексы. Шантажисты повторяли одно и то же заявление, уверяя, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Предприниматель обратился в ФСБ и назвал происходящее дискредитацией своего имени. О том, кто такой Малофеев и чем он может волновать анонимов, подробно писала «Фонтанка».

3 декабря анонимы вновь заговорили от имени православного мецената. В рассылке фигурировали названия десятков петербургских ТЦ, эвакуация которых помешала Борису Гребенщикову стать «почётным гномом» на церемонии в «Кидбурге». Помимо этого, россиянам пообещали парад «дронов-камикадзе» над Кремлём. На Москву, к слову, провокаторы замахнулись ещё на прошлой неделе: столичные суды пришлось проверять одновременно с петербургскими.

Как стало известно «Фонтанке», 3 декабря в разных точках Петербурга эвакуировали 7699 человек. В самом начале спам-акции, когда дело касалось лишь судебных инстанций, счёт был значительно меньше: внеплановый перерыв в работе получили 1300 человек. Теперь же выносить на холод пришлось даже маленьких детей из больницы на Авангардной.



