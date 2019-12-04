Правительство легализовало в России онлайн-торговлю драгоценностями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, легализующее онлайн-продажу ювелирных украшений, сообщает 4 декабря РИА Новости со ссылкой на документ.

Прямого запрета на продажу ювелирных изделий через Интернет в России не было. Однако УК РФ устанавливает ответственность за незаконный оборот и нарушение правил торговли драгметаллами и камнями, что, правда, не относится к ювелирным изделиям. В силу этого многие ювелирные магазины работали через Интернет и до подписания указа.

Согласно постановлению правительства, продажу можно осуществлять при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.

«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ»,— приводит агентство цитату из документа.





Эти особенности установлены законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» — речь идет об оттисках пробирных клейм на ювелирных изделиях и сертификатах на каждый драгоценный камень.