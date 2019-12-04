Реки Петербурга готовятся к зиме. Фонтанка покрывается салом

Реки и каналы Петербурга застилает льдом. На пути к зимнему застою на воде появилось сало. Фото редкого явления в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Артём 4 декабря.

Необычный покров горожанин заснял у Обуховского моста на Фонтанке. На снимке между двух традиционных льдин запечатлено ледяное сало. Это слой мелких кристаллов, который образуется перед тем, как река застынет. Сало превращается в сплошной тонкий эластичный слой — нилас.

Судя по прогнозу синоптиков, холода не долго продержатся в Петербурге, скованные льдом реки снова получат свободу.



