На Торжковской встали трамваи, на Софийской сломался автобус. «Бонус» – ДТП со снегоуборщиком

Пассажирам общественного транспорта не повезло утром 4 декабря на севере и юге Петербурга: на Торжковской улице в Приморском районе встали трамваи, а на Софийской, по дороге из Колпино, пробка и проблема с трамваем.

Столкновение легковых машин около Торжковского рынка остановило движение трамваев маршрутов №№ 21, 40 и 48, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

На Софийской улице, в направлении Петербурга, сломался автобус, а вдобавок к этому притёрлись снегоуборочная и легковая машины, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Свободным, по их словам, остался только крайний левый ряд. Образовалась пробка. В заторе длиной 6,2 км на Софийской улице, от реки Славянка до Николаевского проезда, можно потерять 52 минуты, что на 41 минуту больше обычного, предупреждают «Яндекс.Пробки».





В целом по городу, по данным «Яндекса», общая загруженность дорог в 9 часов оценивалась в обычные для данного времени суток 6 баллов, а к 9:15 снизилась до 5. В некоторых местах пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили неработающие светофоры.