«Посадили перед компьютером и просили смотреть на грудь». Пластические хирурги пытались найти идеальную форму женской груди, отслеживая взгляд

Эксперимент с группой мужчин и женщин провели пластические хирурги из Польши. Испытуемых посадили перед специальным устройством и показали им грудь. Результаты исследования опубликовали в Журнале американского сообщества пластических хирургов, о чем 4 декабря сообщает tjournal.

Целью эксперимента было найти идеальную форму груди. 50 мужчин и 50 женщин проверяли, на какие части изображения они смотрят. В показываемую выборку попали груди разных видов и размеров, каждой из которых нужно было дать оценку от 1 до 10.

«Если взгляд подопытного задерживался на какой-то части изображения более 100 миллисекунд, исследователи считали это намеренным. По итогам исследования учёные составили «карту» самых привлекательных мест на груди — оказалось, что чаще всего люди обращали внимание на соски и подгрудную область», – говорится в итогах исследования.

Однако, по признанию исследователей, эксперимент провалился. На самом деле результат отражает не то, что люди находят привлекательным, а то, на чём фокусируются. По словам учёных, на основе этих выводов нельзя составить модель «идеальной» груди из-за слишком малой выборки испытуемых:





«Термины «красота» и «эстетика» — субъективны, и, следовательно, плохо определены и изучены. Из-за этого эстетическая и реконструктивная хирургия груди страдают от отсутствия стандартизированного метода постоперационного анализа. Технология отслеживания глаз позволяет провести качественный анализ восприятия определённых стимулов вроде симметрии и формы груди».

Однако бросать эксперимент хирурги не планируют. Как отметил главный автор исследований Петр Петруски, технологию можно также объединить с нейросетевыми алгоритмами, которые могли бы автоматически анализировать привлекательность груди.