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Происшествия
04.12.2019 09:07
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«Вообразил себя Рэмбо». СК показал ружье пермского стрелка

Следственный комитет возбудил уголовное дело и рассказал подробности трагедии в Перми.

Как сообщает пресс-служба ведомства 4 декабря, 50-летний житель Перми в момент совершения преступления был пьян. Он сначала начал стрелять из окна по живым «мишеням» из охотничьего ружья, которым владел незаконно.

//sledcom.ru/

«После этого он вышел на улицу, где во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине. Кроме этого, злоумышленник причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле», – говорится в сообщении.


 


Мужчина задержан. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения.

Очевидцы произошедшего в соцсетях пишут, что мужчина был совсем неадекватен, когда начал стрелять, и представлял себя героем боевика. На улицу он якобы вышел в домашней одежде.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

 

 

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