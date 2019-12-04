«Вообразил себя Рэмбо». СК показал ружье пермского стрелка

Следственный комитет возбудил уголовное дело и рассказал подробности трагедии в Перми.

Как сообщает пресс-служба ведомства 4 декабря, 50-летний житель Перми в момент совершения преступления был пьян. Он сначала начал стрелять из окна по живым «мишеням» из охотничьего ружья, которым владел незаконно.

«После этого он вышел на улицу, где во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине. Кроме этого, злоумышленник причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле», – говорится в сообщении.











Мужчина задержан. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения.

Очевидцы произошедшего в соцсетях пишут, что мужчина был совсем неадекватен, когда начал стрелять, и представлял себя героем боевика. На улицу он якобы вышел в домашней одежде.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».