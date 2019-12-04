«Срубил он нашу ёлочку под самый корешок». Роскачество выяснило, какие елки вредят экологии больше

Купленная на официальном елочном базаре лесная красавица не наносит серьезного вреда природе. А производство искусственной сопровождается с большими энергозатратами и парниковыми выбросами. К такому выводу перед Новым годом пришло Роскачества, сообщают 4 декабря РИА Новости.

По мнению организации, в случае с живыми елками, урон может нанести только незаконная вырубка:

«А те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках... Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП», – сообщается в материалах Роскачества.

В некоторых случаях, например, при санитарных вырубках, лесному массиву даже становится легче: его прореживают от большого количества деревьев, чтобы не истощать почву.





«Поэтому, приобретая ель или сосну в специализированной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерба экологии», – отмечает Роскачество.

А вот искусственные елки в переработку из-за неоднородного состава не принимаются. Если их выкинуть, то они вызывают закисление грунтовых вод, а при сжигании выделяют канцерогены.