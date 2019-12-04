«Почта России» начала продавать лекарства. Пока в качестве эксперимента

«Почта России», как и намеревалась, начала продавать еще и медикаменты. В рамках пилотного проекта аптеки появились в трех почтовых отделениях в Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти. Там можно найти в том числе рецептурные лекарства.

Итоги новой бизнес-стратегии почтовики хотят подвести через четыре месяца, сообщает 4 декабря РИА Новости. В крупнейшей госкорпорации убеждены, что российская почта с ее многочисленными отделениями может обеспечить доступ к препаратам даже для жителей глубинки.

Напомним, о намерении почты стать «центром притяжения» на местах стало известно в августе текущего года. Оператор российской государственной почтовой сети подготовил концепцию своего дальнейшего развития, суть которой — в предоставлении широкого спектра услуг. Так, в частности, почтовики захотели торговать спиртным и лекарствами.

Ранее с просьбой продавать медикаменты через почту попросила правительство РФ губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она заявили, что в отдаленных районах не хватает аптек, но Минздраву эта идея не пришлась по нраву.





Пиво в отделениях начали реализовывать в январе 2019-го, но через несколько дней проект свернули на неопределенный срок. Объяснили это «негативной реакцией общественности».

В феврале «Фонтанка» рассказывала, как в Новгородской области сотрудниц почты превращают в фельдшеров.