На кладбище в Коми из-за не чищенных дорог завяз катафалк, и люди везли гроб на санках

Жители города Печора (Республика Коми) пожаловались на плохую уборку дорог на кладбище в посёлке Белый-Ю. Несмотря на то, что уборка была оплачена заранее, тракторист уехал, заявив, что у него выходной. Катафалк проехать не смог, да и люди пробивались к могиле с трудом. Об этом 4 декабря рассказывает URA.RU.

«При въезде на кладбище катафалк стал буксовать, – цитирует агентство слова участницы событий в соцсетях. – Мы вышли из автобуса, увидели гору снега и практически непроходимую дорогу, по которой нужно было добраться до могилы. Взгляд упал на сани, которые стояли тут же на снегу».

Сотрудники кладбища, по словам женщины, объяснили, что почищены только несколько секторов. Тракторист отказался продолжать работу, поскольку у него был выходной. При этом кладбище находится на содержании города, пишет женщина и удивляется «такому хамскому отношению» чиновников к своим обязанностям и к людям.



