Ещё одно ЧП с мостом: в Сибири переправа рухнула под лесовозом. Теперь ГИБДД следит, чтобы там никто не утонул

Второй раз за двое суток в России под большегрузом обрушился мост. Происшествие в Иркутской области обошлось без пострадавших. Теперь экстренным службам приходится следить, чтобы кто-нибудь не придумал объезжать это место по льду реки.

Как сообщает 4 декабря ГУ МВД по Иркутской области, накануне вечером на 76-м километре автодороги Усть-Кут – Киренск, в Киренском районе, просела конструкция моста через реку Макаровка. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что 39-летний водитель большегруза «Скания» не выполнил требования установленных перед мостом дорожных знаков «Движение грузовых транспортных средств запрещено».

Переправа «сломалась» прямо под лесовозом. «Разрушение моста произошло в результате попытки переезда по нему гружёного автомобиля «Скания» с полуприцепом (масса более 60 тонн). Максимальная допустимая нагрузка на мост составляет 20 тонн», — цитирует ИА «ИрСити» пресс-службу областного ГУ МЧС.





На месте дежурят сотрудники МЧС и ГИБДД. Они следят, чтобы автомобили не выезжали на лёд реки в объезд сломанного мост, а также оказывают помощь водителям, в том числе в виде обогрева. Для легкового транспорта организован объездной маршрут через реку Макаровка. Сейчас работники областной Дирекции автомобильных дорог, по данным ИА «ИркСиб», строят временную переправу.

Напомним, 2 декабря в Оренбурге путепровод обрушился под едущими по нему машинами, полиция также зафиксировала перегруз. Пострадали два человека. Один водитель спасся чудом: конструкция рухнула прямо перед ним – это снял на видео его регистратор.