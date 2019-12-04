Германия может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура в Германии планирует передать дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии федеральному прокурору по делами по национальной безопасности. Ведомство обосновывает это предположениями о причастности к преступлению Россия.

О расследовании пишет 4 декабря «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, прокуратура в Германии уже определила подозреваемого. Сейчас она проверяет информацию о его связи с официальными властями наше страны. Если дело перейдет федеральному прокурору, то в связи с этим правительство Германии может быть вынуждено ввести «дипломатические или другие санкции», что угрожает энергетическому партнерству стран.

Убийство грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили произошло 23 августа в Берлине. К мужчине подъела человек на велосипеде и выстрелил ему в спину несколько раз.. По подозрению в убийстве арестован россиянин, Вадим Соколов. Однако, как сейчас предполагают силовики Германии, это созданная спецслужбами личность.



