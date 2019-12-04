Госдума еще раз запретит коллекторам выбивать долги за ЖКУ. Подписанный летом Путиным закон научились обходить

Коллекторам хотят полностью перекрыть доступ к работе с задолженностью россиян за жилищно-коммунальные услуги. В России уже принят закон не эту тему, однако для взыскателей оставлена лазейка, которую многие управляющие компании обходят.

О подготовке документа 4 декабря пишут «Известия». В июле, напомним, президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает коммунальщикам переуступать, то есть продавать долги по ЖКУ коллекторам. Но документ не запрещает профессиональным взыскателям работать с такой задолженностью по агентсткой схеме, когда долги остаются в собственности кредитора, но коллекторы выбивают деньги из должника и получают с этих средств фиксированный процент. Эту возможность и хотят перекрыть депутаты Госдумы, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», — приводит его слова газета.

Документ разработают к январю 2020-го и примут в весеннюю сессию.





Впрочем, в «Объединенном народном фронте» считают: отстранение коллекторов от неплательщиков не решит проблему кардинально. Управляющие компании будут продолжать такие незаконные практики, как вывешивание списков должников, обзвон клиентов и т. д.

По некоторым оценкам, россияне должны за коммунальные услуги 547,39 млрд рублей.