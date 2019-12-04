СМИ: Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры. Погибла женщина-пешеход, пострадали полицейские

«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники рассказывает о ЧП, которое произошло в ночь на 4 декабря. Житель одной из многоэтажек в Перми открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина.

«Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибла проходившая мимо женщина», – сообщает агентство.







Также, по данным СМИ, ранения получили прибывшие на место полицейские. Обезвредить стрелка удалось прибывшему на место наряду ОВО. Его увезли в отдел полиции.



