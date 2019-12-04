Взрыв газа в жилом доме под Белгородом, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали, стал уголовным делом

Следственное управления по белгородской области под утром возбудило уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области. Пока СК видит в произошедшем «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека» (статья 238 УК РФ п. «в» ч.2).

«По версии следствия, в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома по улице Шаландина в поселке Яковлево произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа, пострадавшими стали шесть жителей этого дома, с разными диагнозами они доставлены в лечебные учреждения района и области. Под завалами обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения», – говорится в официальном сообщении ведомства.







Продолжается осмотр места происшествия. Тело погибшего мужчины будет направлено на экспертизу, для установления причины смерти. Утром 4 декабря следователи начнут допрашивать свидетелей и очевидцев произошедшей трагедии.

Стена жилого четырехэтажного дома в поселке Яковлево рухнула вечером 3 декабря после взрыва газа. Причиной пока считают неисправность газового котла, находившегося в доме. По данным СМИ, в доме прописано 24 человека.



