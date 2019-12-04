К либертарианцу Михаилу Светову и трем членам партии под утро пришли с обысками

Полиция пришла с обысками к Михаилу Светову, к его бывшей девушке Анастасии Стародубовской, к председателю Либертарианской партии Сергею Бойко, а также к члену Московского руководящего комитета Игорю Ефремову. Об этом 4 декабря сообщается в телеграм-канале Либертарианской партии России.

Как пишет в своем канале сам Светов, к нему домой ломится уголовный розыск:

«Полицейские не хотят ждать адвоката и грозятся вызвать МЧС. Адвокат уже в пути».

Месяц назад стало известно, что в отношении Светова возбуждено уголовное дело о развратных действиях, после того как некий заявитель увидел в его instagram фотографии за 2012 год. В тот же силовики провели у Светова обыск, изъяв сетевое хранилище, и увезли на допрос в СК, который продлился до утра.



