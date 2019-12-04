Околоноля — уже не роман, а погода в Петербурге

Все, что не убрали дорожные службы Петербурга за двое суток, скорее всего, растает в среду. Синоптики обещают потепление и дождь.

Как сообщает 4 декабря ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», еще ночью в Петербурге был небольшой, местами умеренный снег. А вот уже днем – небольшой дождь, утром с мокрым снегом.

Из-за потепления местами будет наблюдаться налипание мокрого снега и гололед.

Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем +1...+3 гр.





Ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.