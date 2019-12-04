Больше ничего американского. Huawei нашла замену компонентам из США для мобильных телефонов в Китае и Японии

Китайская телекоммуникационная корпорация через пол года после введения в отношении нее американских санкций смогла начать производство мобильных устройств, в которых больше нет ни одного компонента, произведенного в США. Об этом 4 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Журналисты ссылаются на UBS и Fomalhaut Techno Solutions, которые утверждают, что все составляющие, ранее закупаемые Huawei у Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь заменены на китайские Hisense и японские Murata.

«В частности, полностью заменить детали удалось в базовых станциях 5G и в смартфоне Mate 30 Pro и. Единственным американским продуктом в смартфоне осталась Android OS от Google , но и ее Huawei может заменить на собственную HarmonyOS», – пишет издание.

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Президент США Дональд Трамп, как принято считать, использует компанию как рычаг давления на Китай в торговых переговорах. Американский Минюст считает, что Huawei и китайская ZTE представляют угрозу безопасности США.



