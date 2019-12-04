«Это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас». Основатели Google ушли со своих постов в компании

Гендиректор материнской компании поисковика – Alphabet Ларри Пейдж и президент Сергей Брин оставили свои посты. Заявления об этом поступило 4 декабря в СМИ, и его со ссылкой на Associated Press цитирует РБК.

Во главе Alphabet встал генеральный директор Google Сундару Пичаи. Именно он выступал на последних собраниях акционеров в качестве представитель материнской компании. , а также представлял Alphabet на слушаниях в конгрессе США.

При этом , после ухода Брина должность президента компании вообще упраздняется.

«Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас», — сказали Пейдж и Грин, объявляя о перестановках в компании.

Оба основателя пообещали продолжить принимать активное участие в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании.



