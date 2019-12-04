«Это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас». Основатели Google ушли со своих постов в компании
Гендиректор материнской компании поисковика – Alphabet Ларри Пейдж и президент Сергей Брин оставили свои посты. Заявления об этом поступило 4 декабря в СМИ, и его со ссылкой на Associated Press цитирует РБК.
Во главе Alphabet встал генеральный директор Google Сундару Пичаи. Именно он выступал на последних собраниях акционеров в качестве представитель материнской компании. , а также представлял Alphabet на слушаниях в конгрессе США.
При этом , после ухода Брина должность президента компании вообще упраздняется.
«Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас», — сказали Пейдж и Грин, объявляя о перестановках в компании.
Оба основателя пообещали продолжить принимать активное участие в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании.
Справка:
Пейдж и Брин основали Google в 1998 году. В 2015 году компания была реорганизована в Alphabet.
Сундару Пичаи 47 лет, его опыт работы в компании насчитывает в компании 15 лет. Он занимал лидирующие посты в проектах по созданию браузера Chrome и курировал операционную систему Android. Затем занял пост руководителя продуктов Google, а после создания Alphabet был назначен генеральным директором Google.