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Бизнес
04.12.2019 07:32
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«Это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас». Основатели Google ушли со своих постов в компании

Гендиректор материнской компании поисковика – Alphabet Ларри Пейдж и президент Сергей Брин оставили свои посты. Заявления об этом поступило 4 декабря в СМИ, и его со ссылкой на Associated Press цитирует РБК.

Во главе Alphabet встал генеральный директор Google Сундару Пичаи. Именно он выступал на последних собраниях акционеров в качестве представитель материнской компании. , а также представлял Alphabet на слушаниях в конгрессе США.

При этом , после ухода Брина должность президента компании вообще упраздняется.

«Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас», — сказали Пейдж и Грин, объявляя о перестановках в компании.

Оба основателя пообещали продолжить принимать активное участие в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании.


Справка:

Пейдж и Брин основали Google в 1998 году. В 2015 году компания была реорганизована в Alphabet.

Сундару Пичаи 47 лет, его опыт работы в компании насчитывает в компании 15 лет. Он занимал лидирующие посты в проектах по созданию браузера Chrome и курировал операционную систему Android. Затем занял пост руководителя продуктов Google, а после создания Alphabet был назначен генеральным директором Google.

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