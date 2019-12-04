Поучительный ролик сняла камера на Авангардной: двое на дороге слишком торопились

Очередной пример последствий спешки на дороге зафиксировала камера наружного наблюдения в Петербурге.

Видеозапись появилась 4 декабря в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам автора поста, авария произошла 3 ноября в 19:47 на проспекте Народного Ополчения и Авангардной – столкнулись две легковые машины.

Примерно на 20-й секунде видео тёмный легковой автомобиль, вылетающий на перекрёсток, когда все уже встали, бьёт белую машину, заканчивавшую поворот налево. Претензии есть и к водителю белой. Он, судя по видео, схитрил при выезде на перекрёсток: объехал всех по правой полосе и встал первым.





От УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информации об этой аварии не поступало, значит, скорее всего, обошлось без серьёзных травм.

Похожее ДТП попало на видео предыдущей ночью: двое тоже очень торопились проехать перекрёсток Большого проспекта П.С. и Ждановской улицы.