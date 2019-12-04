«Визовая война». США опять не выдали визы российским делегатам и дипломатам

Власти США за две недели отказали во въездных визах россиянам, которые должны были представлять страну на разных официальных мероприятиях в штатах. МИД России просит дипведомства не «подкидывать дров» в огонь вражды.

«Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом О.С.Мальгиновым», – информация об очередных отказах появилась 4 декабря на официальной странице в Facebook посольства России в США.

В российском представительстве отмечают, что информация о том, что у посольства США в Москве просто нет достаточного количества сотрудников для оформления виз «не соответствует действительности»:

«как и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки «о нехватке консульских сотрудников» в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России. Заявляем, что в настоящее время у нас нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США».





В посольстве заявили, что такие действия властей США ведут к дальнейшей деградации отношений с Россией. Также российская сторона ожидает, что в Вашингтоне откажутся от «порочной визовой практики».

В сентябре США не выдали визы участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, а также гостям конференции по ДВЗЯИ.