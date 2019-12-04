СМИ: Заводящего «Спартака» Валеру Амиго везут из Москвы в Петербург

По информации Telegram-канала «Мутко против», за одним из фанатов «Спартака», задержанных на матче 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1), пришли сотрудники полиции. Источник указывает, что болельщика Валерия Бевза по прозвищу «Валера Амиго» везут под конвоем в Санкт-Петербург.

Бевз был задержан в подтрибунном помещении во время матча. По мнению сотрудников МВД, именно он организовал заряды про форварда «Зенита» Артема Дзюбу. В протоколе вместо этих скандирований стоит троеточие. Вскоре после игры на Бевза был составлен протокол и его отпустили — статья не предполагает никакого ареста. Сам фанат с обвинениями не согласен и уверяет, что ничего подобного не кричал.

Накануне его вызвали в отдел полиции на Петровке для дачи показаний по «одному уголовному делу». Когда он подъехал его, уже ждали представители полиции Петербурга, которые забрали его и везут в город. По словам полицейских, Бевз — важный свидетель по уголовному делу о майской драке в Петербурге. Почему его допросить необходимо именно сейчас, сотрудники не поясняют. При этом источник пишет, что фанат в мае не был в Санкт-Петербурге.

Как писала "Фонтанка" накануне, организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы Валерий Бевз покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).



