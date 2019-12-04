Под завалами дома в Яковлево найден погибший мужчина

Спасатели нашли под завалами дома в Белгородской области тело мужчины. Таким образом, по последней информации, из-за взрыва газа в многоэтажке посёлка Яковлево пострадали шестеро, один человек погиб.

О жертве трагедии 4 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Белгородской области. Разбор завалов продолжается, но людей больше не ищут.

Информация о происшествии в доме 102 по улице Шаландина поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительной информации, в доме были прописаны 24 человека, 18 оперативно эвакуировали. По данным спасателей, в доме фактически проживали 32 человека, известно местонахождение всех их. От временного жилья пока отказались все – жильцы рухнувшего дома заночуют у родственников и знакомых. Спасатели считают что причиной обрушения дома стал взрыв газа из-за неисправного газового котла.



