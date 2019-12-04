Число пострадавших при обрушении стены дома под Белгородом выросло до шести

Число пострадавших при обрушении стены дома в поселке Яковлево под Белгородом выросло до шести, под завалами ищут ещё одного, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Двоих пострадавших сразу увезли в больницу Белгорода. В Яковлевскую центральную районную больницу доставили четверых человек, потом одну женщину оттуда повезли в Белгород. Всего шестеро", – сказал собеседник агентства.

По его словам, у одного из пострадавших, который находится в Яковлевской ЦРБ, тяжелая травма головы.

Информация о происшествии в доме 102 по улице Шаландина поступила спасателям в 20.05 мск. По предварительной информации, в доме были прописаны 24 человека, 18 оперативно эвакуировали. Спасатели считают что причиной обрушения стал взрыв газа из-за неисправного газового котла.



