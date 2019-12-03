СМИ: «Исламское государство» перешло на российский мессенджер TamTam. В нём они первыми заявили о теракте в Лондоне

Запрещённая в РФ и многих странах мирра террористическая организация «Исламское государство» для публикации заявления о своей ответственности за лондонский теракт использовала российский мессенджер TamTam. Об этом 3 декабря заявил изданию Insider эксперт по джихадистским группировкам Питер Ван Остайен из Бельгии. Он рассказал, что заявление сперва появилось в TamTam и только через две минуты в Telegram.

Последний мессенджер джихадисты начали активно использовать в 2014 году после масштабной блокировки их каналов в других соцсетях. Telegram в последнее время также активно чистится. Одна из таких операций прошла за неделю до теракта в Лондоне. Ее провел Европол в сотрудничестве с популярными соцсетями и мессенджерами. Telegram заявил, что 22 и 23 ноября заблокировал около пяти тысяч аккаунтов и ботов, связанных с террористами. Генпрокуратура Бельгии тогда отчиталась о полной зачистки мессенджера от ИГ. Питер Ван Остайен считает, что после этого террористы переместились в TamTam.

TamTam в 2017 году запустила Mail.ru Group, которая владеет «ВКонтакте», «Одноклассниками» и ICQ. Мессенджер стал известен год спустя: его рекламная кампания началась в России весной 2018 года одновременно с блокировкой телеграма, причем TamTam рекламировали как его аналог.

Днем 29 ноября неподалеку от Лондонского моста мужчина с ножом напал на прохожих и ранил нескольких человек. Двое из пяти пострадавших скончались. Подозреваемого застрелили сотрудники полиции, он умер на месте. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.

Подозреваемым в атаке оказался 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан. Ранее он был осужден за связанные с терроризмом преступления. В 2012 году он получил восемь лет тюрьмы за участие в деятельности группировки, которая планировала совершить нападение на Лондонскую фондовую биржу.



