Минус демократ. Темнокожая сенатор от Калифорнии отказалась от борьбы за кресло президента США

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис отказалась от борьбы за кресло президента США. Об этом один из самых ярких претендентов на высший государственный пост от Демократической партии сообщила через твиттер.

To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today. But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR — Kamala Harris (@KamalaHarris) 3 декабря 2019 г.

"Я приостанавливаю сегодня свою предвыборную кампанию и сообщаю об этом своим сторонникам с глубоким сожалением, но в то же время испытывая благодарность, – говорится в сообщении. – Хочу, чтобы всем было ясно: я буду продолжать бороться каждый день за те цели, которые были обозначены в ходе этой кампании. Справедливость для людей. Всех людей".





55-летняя Камала – дочь выходцев из Индии и Ямайки – стала первым в истории "цветным" сенатором от Калифорнии, до этого долгое время была Генпрокурором штата и известна своей борьбой с коррупцией в полиции. 21 января 2019 года объявила об участии в выборах президента США.

Своих сторонников Харрис заранее уведомила о своём решении электронным письмом. В нём она сообщила о причинах такого решения. "У моей кампании по выдвижению кандидатом на пост президента просто нет финансовых ресурсов, необходимых для того, чтобы ее продолжать", – написала сенатор и добавила, что она "не миллиардер и не может финансировать свою предвыборную кампанию".