Минус демократ. Темнокожая сенатор от Калифорнии отказалась от борьбы за кресло президента США

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис отказалась от борьбы за кресло президента США. Об этом один из самых ярких претендентов на высший государственный пост от Демократической партии сообщила через твиттер.

To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.

But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR

— Kamala Harris (@KamalaHarris) 3 декабря 2019 г.