Гонят все! Парламент Украины отменил госмонополию на производство спирта

Верховная рада Украины приняла закон, который отменяет госумонополию на производство спирта и Нового года. За него проголосовали 284 депутата из 226 необходимых.

Документ предусматривает предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности производить спирт при условии получения соответствующей лицензии. При этом для оптовой торговли на Украине пищевым спиртом также нужна лицензия.

Импорт разрешен при наличии лицензии на право оптовой торговли. Спирт для медицинских и ветеринарных целей смогут продавать оптом организации зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Со своей стороны, правительство установит порядок ведения такого реестра, уточняет "112.Украина".

По данным офиса президента Украины, в течение последних 10 лет производство легального спирта на Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления спирта в стране в 2019 году. Глава государства Владимир Зеленский заявлял, что принятие соответствующего закона будет способствовать легализации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.



