Госдеп США сообщил о санкциях против шести венесуэльских танкеров, перевозивших нефть на Кубу

Соединенные Штаты включили в санкционный список шесть танкеров, которые, как полагают в Вашингтоне, перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу в обход американских ограничительных мер, говорится в заявлении госдепартамента.

Treasury applies further pressure on movement of Venezuelan oil to Cuba. https://t.co/9dXMdpi4Xt — Treasury Department (@USTreasury) 3 декабря 2019 г.

В нем отмечается, что танкеры принадлежат государственной венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Речь идет о танкерах Icaro, Luisa Caceres de Arismendi, Manuela Saenz, Paramaconi, Terepaima, Yare.





В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что обнаружили еще один танкер, который 12 апреля 2019 года уже был внесен Вашингтоном в санкционные списки под названием Nedas. Позднее танкер переименовали в Esperanza.

"Куба и режим бывшего президента Мадуро продолжают пытаться обойти санкции, изменяя имена танкеров и содействуют перемещению нефти из Венесуэлы в Кубу", – отмечает замглавы Минфина США Джастин Музинич.

"Соединенные Штаты продолжат предпринимать меры для защиты народа Венесуэлы", – отметил он.