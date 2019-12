Госдеп США сообщил о санкциях против шести венесуэльских танкеров, перевозивших нефть на Кубу

Соединенные Штаты включили в санкционный список шесть танкеров, которые, как полагают в Вашингтоне, перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу в обход американских ограничительных мер, говорится в заявлении госдепартамента.

Treasury applies further pressure on movement of Venezuelan oil to Cuba. https://t.co/9dXMdpi4Xt

— Treasury Department (@USTreasury) 3 декабря 2019 г.