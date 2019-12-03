Электропикап Tesla ждут в полиции. Один мексиканский мэр заказал для своего города сразу 15 «траков»

Пикап Tesla Cybertruck вызывает все больший интерес у представителей закона. Вслед за полицией Дубая заполучить электрический пуленепробиваемый мини-грузовик захотели правоохранители сразу нескольких городов Мексики.

Так, город Сан-Луис-Потоси намерен закупить сразу 15 «Кибертраков» – 10 двухмоторных и 5 трехмоторных. Предварительный заказ обошелся мэрии в скромную сумму в 1500 долларов, пишет CNET. Мэр города Адриан Эспер Карденас подтвердил местным СМИ наличие официального оформленного предзаказа.

По словам Карденаса, это решение продиктовано прежде всего здравым смыслом, поскольку электромобили имеют значительно более низкие эксплуатационные расходы и более высокие эксплуатационные характеристики по сравнению с аналогичными бензиновыми автомобилями. Они требуют меньшего обслуживания и фактически не требуют регулировок. Также мэр считает, что электропикапы можно использовать не только в полиции, но и для других городских служб.

Скорее всего, на электрический бронированный пикап Илона Маска вскоре обратит внимание и американская полиция, предполагает CNET. Уже сейчас во многих полицейских подразделениях США используются электромобили Tesla, причем не без анекдотических происшествий.



