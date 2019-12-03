Шлем, в котором Айртон Сенна впервые стал чемпионом Formula I, продан по цене люксового авто

Желтый шлем, в котором в 1988 году бразилец Айртон Сенна выиграл свой первый из трех чемпионских титулов Formula I, был продан на онлайн-аукционе RM Sothbey’s за рекордную сумму в 102 000 долларов – за такие деньги можно купить автомобиль класса люкс. Первоначально предполагаемая аукционным домом цена в 50 000 долларов была превышена вдвое.

Одним из факторов, который, возможно, повлиял на стоимость лота, стала «собственноручная подпись» Сенны на шлеме, подлинность которой, впрочем, RM Sothbey’s подтвердить не смог, пишет 3 декабря The Drive. Подлинность самого шлема не вызывает сомнений, так что если даже подпись поддельная, все равно сам шлем несомненно является «объектом культурного наследия» и важной реликвией в истории мотоспорта.

В тот год основное соперничество в чемпионате развернулось между молодым Сенной и его более опытным товарищем по команде McLaren-Honda французом Аланом Простом. Фактически преимущество двух «Макларенов» было настолько велико, что Прост и Сенна выиграли все гонки сезона, за исключением одной, и набрали вдвоем столько же очков, сколько остальные гонщики вместе взятые. Но все же чемпионат 1988 года запомнился именно победой Сенны.

Теперь шлем «величайшего гонщика всех времен», как называют Сенну, займет место в частной коллекции.

Скриншот с rmsothebys.com



