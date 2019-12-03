Храм Христа Спасителя в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Неизвестные сообщили о минировании Храма Христа Спасителя в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Также из-за угрозы взрыва проверяется Центральная клиническая больница столицы.

"Кинологи проверяют здания Храма Христа Спасителя и Центральной клинической больницы на Литовском бульваре после анонимных звонков об угрозе взрыва", – сказал собеседник агентства.

Напомним, в обеих столицах второй день подряд продолжается атака лжеминёров. В Петербурге из-за них оказались на улице пациенты детской горбольницы номер 1, а также посетители нескольких торговых центров, судов, вокзала и двух станций метрополитена.



