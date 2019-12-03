Число пострадавших при обрушении стены дома в Белгороде растёт, из-под завалов достали женщину

Число пострадавших при обрушении стены дома под Белгородом достигло пяти человек, под завалами может находиться еще один, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

"Сейчас одну женщину извлекли из-под завалов живой. Всего, таким образом, пострадали пять человек. Еще один человек может находиться под завалом", – сказали в МЧС.

Напомним, стена жилого четырехэтажного дома в поселке Яковлево рухнула вечером 3 декабря после взрыва газа. Причиной пока считают неисправность газового котла, находившегося в доме. По данным СМИ, в доме прописано 24 человека.



